DIF Coahuila y Laura Luz Pérez realizan conferencia sobre cáncer de mama en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah. - Con el objetivo de promover la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama, el DIF Coahuila realizó la conferencia "Cáncer de Mama" en la Infoteca de Nueva Rosita, con el apoyo del Desarrollo Integral de la Familia en la Región Carbonífera, que dirige la maestra Laura Luz Pérez Castro.

Al evento asistieron autoridades municipales, personal médico del sector salud, integrantes de la asociación "Aves del Paraíso" y de la fundación "Bravitos de Corazón", quienes participaron en esta actividad enfocada en generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud de las mujeres.

Durante su mensaje, Laura Luz Pérez Castro destacó que la detección oportuna puede cambiar una historia y salvar vidas. Asimismo, agradeció el respaldo de la ingeniera Liliana Salinas y del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para realizar actividades de prevención y brindar acompañamiento a las pacientes.

Señaló que hablar del cáncer de mama significa hablar de prevención, información, solidaridad y acompañamiento, pues la detección temprana puede marcar la diferencia. Añadió que ninguna mujer debe enfrentar esta enfermedad sintiéndose sola y reconoció el trabajo de las instituciones y asociaciones civiles que apoyan a quienes atraviesan esta situación.

La coordinadora regional también informó que, entre los programas del DIF Coahuila para este año, destaca la disponibilidad de medicamentos oncológicos para las mujeres que los requieran.

Explicó que, cuando no puedan encontrarlos en alguna institución, podrán acudir al organismo para acceder a ellos y dar continuidad a sus tratamientos.

Finalmente, agradeció a las instituciones, sus directivos y las asociaciones civiles por su labor permanente en favor de las pacientes.

La conferencia estuvo a cargo de la doctora Lorena Sáenz Menchaca, quien abordó la importancia de la prevención del cáncer de mama para favorecer la salud de las mujeres.