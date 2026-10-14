Múzquiz participa en el VI Simposio Mexicano de Geopatrimonio

MÚZQUIZ, Coah.- El municipio de Múzquiz participará en el VI Simposio Mexicano de Geopatrimonio y Geoparques, congreso nacional que se realizará en la UNAM, en la Ciudad de México.

El titular de Turismo, ingeniero Carlos Castro Garza, dio a conocer lo anterior, destacando que del 19 al 23 de octubre se llevará a cabo el ciclo de conferencias.

Los ejes temáticos que se abordarán serán: Geopatrimonio y geoconservación, geodiversidad, biodiversidad y su relación con las comunidades, y gestión, educación y turismo sostenible en geositios.

Detalló que el encuentro contempla conferencias en las que representantes del municipio presentarán sus experiencias y aportaciones en materia turística y educativa.

Explicó que llevarán presentaciones sobre la integración de la paleontología en la educación, el aprovechamiento de los geositios y la forma en que niñas y niños pueden aprender sobre lo que representa un geoparque para la comunidad.

Señaló que se trata de temas de interés general que permiten difundir la diversidad natural, histórica y paleontológica que posee el municipio como atractivo turístico y como herramienta pedagógica.

Respecto al patrimonio del municipio, dijo que Múzquiz cuenta con alrededor de 25 geositios identificados, de los cuales entre ocho y diez se encuentran más explorados y ya reciben visitantes de manera regular.

Añadió que actualmente existe actividad turística en estos espacios y se cuenta con guías especializados que pueden llevar a los visitantes a recorrer los sitios, lo que fortalece la oferta del Pueblo Mágico a nivel nacional.