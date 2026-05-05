Héctor García Falcón arranca campaña electoral en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A partir del primer minuto de este pasado martes 5 de mayo, militancia y dirigentes del PRI iniciaron la campaña de Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" como candidato a diputado local por el Distrito 6 representando a la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC. En tanto, el contendiente arrancó proselitismo en Frontera, Coahuila.

El abanderado buscará una curul en el Congreso del Estado de Coahuila durante el proceso electoral del 7 de junio. Ante ello, García Falcón agradeció la confianza conferida y el apoyo brindado para sacar adelante este proyecto. Señaló que su campaña será de respeto, transparencia y con propuestas e iniciativas enfocadas en el bienestar de los coahuilenses. Cabe señalar que el Distrito 06 abarca los municipios de Frontera, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura y Sierra Mojada.

En el arranque de campaña realizado en el exterior del Comité Municipal del PRI, estuvieron presentes el presidente del Instituto Político, licenciado Luis Fernando Santos Flores, además de la secretaria general, Fabiola Elguezábal; el licenciado Francisco Tobías Hernández y Miguel Leal, entre otras personalidades de la política. Ahí, la estructura partidista refrendó su respaldo al candidato.

García Falcón reiteró por su parte en Frontera que su compromiso es legislar de cara a la gente y mantener cercanía permanente con los seis municipios del distrito. "Vamos a trabajar con propuestas claras, sin simulaciones y con resultados que beneficien a las familias coahuilenses", expresó el candidato de la Alianza PRI-UDC.