Brigadistas se preparan para combatir incendios forestales

SABINAS, COAH.- El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la región carbonífera, José Dávila Paulín, destacó la importancia del intercambio de experiencias entre brigadas de manejo de fuego de diferentes estados del país.

El objetivo es fortalecer las capacidades y habilidades de los brigadistas para atender incendios forestales y manejar el fuego de manera efectiva.

Dávila Paulín mencionó que el intercambio de experiencias se llevó a cabo en la región carbonífera, donde se realizaron conferencias y ejercicios prácticos sobre el uso de motosierras, construcción de brechas contra fuego y pruebas físicas y psicológicas. "Estos brigadistas son los héroes sin capa que día a día se empeñan en el manejo de los incendios forestales", dijo.

El titular de la CONANP destacó que las brigadas de manejo de fuego están equipadas y capacitadas para atender incendios forestales en la región carbonífera. "Tenemos brigadas de CONAFOR, la Secretaría de Medio Ambiente y CONANP en Múzquiz y Sabinas, lo que nos permite cubrir prácticamente toda la región", señaló.

Dávila Paulín informó que la temporada de incendios forestales prácticamente ha concluido en la región, gracias a las lluvias de septiembre. "Fue un año con pocos incendios forestales en realidad", dijo. Sin embargo, destacó la importancia de mantener la preparación y capacitación de las brigadas para atender cualquier eventualidad.

El intercambio de experiencias entre brigadas de manejo de fuego es una iniciativa importante para fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios forestales y proteger los ecosistemas naturales de la región carbonífera.