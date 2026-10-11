María Guadalupe Rodríguez Hernández impulsa salud mental en Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- A través de la SEP se sigue reforzando la salud mental en estudiantes, docentes e incluso en padres de familia, informó al respecto la coordinadora estatal de Servicios Regionales, María Guadalupe Rodríguez Hernández.

Explicó que iniciaron con capacitación a las figuras de acompañamiento, que son supervisores, directivos y docentes, los cuales se inscribieron en el programa de la estrategia socioemocional Ser Más, ya que el objetivo es atender la salud mental en el entorno educativo.

Señaló que actualmente se reúnen para capacitar a las primeras figuras de acompañamiento y que la próxima semana se estará capacitando a todos los docentes que participan, que son más de seis mil, destacando que hay mucho interés por cambiar el entorno y atender lo más esencial, que es la salud emocional.

La docente expresó que, a raíz de los hechos que se han registrado recientemente en la entidad, se optó por reforzar el tema con mesas de seguridad y paz.

Con la participación de instituciones de seguridad, se apoya a las escuelas, brindándoles respuesta inmediata mediante grupos de WhatsApp de contacto directo para coordinar acciones que permitan cuidar a los niños y jóvenes de Coahuila.

Agregó que, por parte del estado, se tienen otros proyectos como la entrega de mobiliario y obras de infraestructura. Destacó que el gobernador continúa apoyando fuertemente a la educación, entregando espacios, mobiliario y materiales dignos en cada rincón del estado.