Refuerza CONAFOR a brigadistas en Múzquiz ante temporada de incendios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La base operativa de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en Múzquiz cerró una semana de intensa capacitación para su personal, informó Gerardo Balandrán Carranza, subcomandante de la brigada.

El funcionario destacó que los talleres se desarrollaron de manera satisfactoria y fortalecen la preparación del equipo ante la próxima temporada crítica de incendios.

Capacitación especializada para brigadistas

Balandrán Carranza explicó que las actividades han incluido cursos básicos de combate al fuego, así como entrenamientos especializados en el uso de helicópteros durante incendios forestales.

Este último módulo se centró en reforzar la seguridad de los brigadistas y mejorar la coordinación entre las operaciones aéreas y terrestres, un aspecto clave en emergencias de gran magnitud.

Intervenciones recientes de la brigada

En total, 40 elementos participaron en las capacitaciones, lo que representa un avance significativo en la profesionalización del personal. El subcomandante señaló que, pese a encontrarse en etapa de preparación, la brigada ya ha intervenido en incendios recientes en la serranía de Múquiz, trabajando de manera conjunta con Protección Civil.

Uno de los siniestros más recientes ocurrió en el área conocida como "Pilares", donde el fuego consumió aproximadamente 17 hectáreas de flora.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, lo que Balandrán atribuyó a la rápida respuesta y al trabajo coordinado de las instituciones involucradas.

El subcomandante reiteró que la capacitación continua es fundamental para enfrentar los retos que cada temporada presenta. Con brigadistas mejor preparados y equipados, la CONAFOR busca reducir riesgos, proteger los ecosistemas locales y salvaguardar a las comunidades cercanas a las zonas forestales.