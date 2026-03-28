Jirafas sorprenden en el norte: avistamientos en Coahuila y Nuevo León generan alerta ecológica

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La presencia de jirafas en terrenos semidesérticos entre Coahuila y Nuevo León ha despertado interés entre especialistas, quienes señalan que estos ejemplares podrían llegar a reproducirse y adaptarse al ecosistema local.

El entorno árido de la región guarda similitudes con las zonas africanas donde comúnmente habita esta especie, lo que abre la posibilidad de que encuentren condiciones favorables para sobrevivir.

Julio Alberto Carrera Treviño, director del Área de Protección de Flora y Fauna en Maderas del Carmen, informó a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que la llegada de especies exóticas, tanto africanas como asiáticas, no es un fenómeno aislado en México.

Como ejemplo, mencionó al borrego berberisco, originario del norte de África, y las propias jirafas, que ya han sido vistas con crías en áreas específicas de la entidad.

El funcionario explicó que, aunque se desconoce si existe un monitoreo oficial por parte de la Dirección de Vida Silvestre del estado, lo más probable es que estos animales hayan escapado de algún rancho cinegético donde fueron introducidos.

Pese a ello, destacó que las jirafas no representan un peligro para otras especies de fauna local, a diferencia del borrego berberisco, que compite directamente con venados y borregos cimarrones nativos de la región.

Carrera Treviño subrayó que, aunque la presencia de jirafas avistadas entre Coahuila y Nuevo León resulta llamativa, es necesario establecer algún tipo de control para evitar desequilibrios en el ecosistema.

Sin embargo, aclaró que no considera viable que estas especies logren un éxito reproductivo tan grande como para formar manadas estables en el norte de México.

La aparición de jirafas en el semidesierto mexicano refleja el creciente fenómeno de especies exóticas introducidas en el país, algunas con capacidad de adaptación y otras con riesgos de competencia para la fauna nativa.

Por ahora, los especialistas coinciden en que se trata de un caso excepcional que requiere seguimiento, pero sin representar una amenaza inmediata para el equilibrio ecológico de la región.