Despega nueva ruta aérea Saltillo–Cancún y acerca el Caribe al norte del país

Ramos Arizpe, Coahuila.– El cielo de la Región Sureste sumó este viernes una nueva ruta que promete acortar distancias y multiplicar experiencias: el primer vuelo comercial que conecta a Saltillo con Cancún ya es una realidad, marcando un impulso importante para el turismo y la conectividad aérea.

Con más de 180 pasajeros a bordo, la aeronave que cubrió esta ruta inaugural reflejó desde su arranque el interés de los viajeros por contar con una opción más directa hacia uno de los destinos más visitados del país. Para muchos, este vuelo representa dejar atrás la necesidad de trasladarse a otras ciudades para poder volar al Caribe mexicano.

Detalles confirmados

El trayecto incluyó una breve escala en la Ciudad de México, lo que permitió enlazar de forma ágil ambos destinos. El itinerario partió desde Cancún a las 13:30 horas (tiempo local), aterrizó en la capital del país a las 16:00 horas y, tras una escala exprés, continuó su recorrido hasta llegar a Saltillo a las 17:20 horas.

La llegada del avión fue recibida como un momento significativo para la región, no solo por la apertura de una nueva ruta, sino por lo que representa en términos de desarrollo económico, movilidad y proyección turística.

Impacto en la comunidad

Esta conexión aérea fortalece el posicionamiento del aeropuerto local dentro de la red nacional de vuelos, al tiempo que abre nuevas oportunidades tanto para el sector turístico como para el ámbito de negocios entre el norte del país y el Caribe.

El vuelo continuará operando de manera regular a partir del domingo 29 de marzo, con frecuencias los jueves y domingos. Se prevé su llegada a las 13:55 horas y su salida a las 14:30 horas, consolidándose como una alternativa accesible y eficiente para los viajeros de la región.