Caída de árboles causa daños en Múzquiz: Bomberos advierten

MÚZQUIZ, Coah.- Las torrenciales lluvias registradas en el municipio de Múzquiz provocaron el colapso de tres árboles de gran tamaño en distintos sectores de la localidad, ocasionando daños materiales en un vehículo y una barda, informó el subdirector de Bomberos, Carlos de Luna Aguillón.

El funcionario señaló que uno de los reportes se atendió en un inmueble ubicado sobre la calle José Flores González, entre Zamora y Aldama, en el barrio Los Terreros, donde un pinabete cayó sobre un automóvil. Afortunadamente, al momento del incidente no se encontraba ninguna persona en el interior de la unidad.

Asimismo, durante la mañana de este viernes, elementos de Bomberos acudieron a una vivienda localizada en el cruce de las calles Mina y Abraham Long, en el barrio El Alto, donde un nogal de más de 20 metros de altura colapsó desde la raíz y provocó daños en una barda.

Ante las condiciones climatológicas y la temporada de lluvias, de Luna Aguillón recomendó a la población evitar refugiarse debajo de los árboles, debido al riesgo que representan las precipitaciones, los fuertes vientos y la posibilidad de que las estructuras arbóreas se desplomen.

El director de Bomberos advirtió que este tipo de incidentes puede poner en peligro la integridad de las personas, por lo que pidió extremar precauciones al transitar o permanecer cerca de árboles de gran tamaño.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las páginas oficiales de Bomberos y Protección Civil, donde se difunden recomendaciones y avisos relacionados con las condiciones del clima y las medidas preventivas.