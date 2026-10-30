Programa alimentario beneficia a 13 mil familias en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- El licenciado Jesús Guerrero García, coordinador del programa Mejora Coahuila en el Pueblo Mágico de Múzquiz, informó que ya inició el importante programa de beneficio para los muzquenses: el programa alimentario de huevo y leche.

Señaló que el arranque se realizó el pasado martes en Villa de Palaú, donde estuvo acompañándolos la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, con una respuesta muy positiva de la gente, ya que este tipo de programas contribuye a la economía de las familias.

Destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y el Gobierno Municipal, lo que permite que Múzquiz avance hacia adelante cubriendo todas las localidades y ejidos en beneficio de los ciudadanos.

Informó que el padrón general del programa en Múzquiz es de aproximadamente 13 mil familias beneficiadas y, en el caso específico de la Villa de Palaú y La Cuchilla, el beneficio alcanza a casi 3 mil familias.

Explicó también que, a través de la tarjeta "La Mera Mera", cada titular tiene derecho a tener hasta dos alternos, quienes también pueden beneficiarse principalmente de los descuentos en derechos vehiculares, aprovechando el 50 por ciento de descuento que se otorga al final del año, recurso extra que apoya al núcleo familiar.

Cabe señalar que el descuento del 50 por ciento también aplica en todos los trámites del Registro Civil, siempre y cuando se realicen en Recaudación. Recordó que, como siempre lo ha dicho el gobernador, cuando se trabaja en equipo se logran grandes resultados.

Finalmente, expresó el funcionario que hace algunas semanas acompañaron a la alcaldesa a entregas de techumbres y mobiliario en escuelas, lo que refleja que la educación de niñas, niños y adolescentes es uno de los pilares fundamentales tanto para el gobierno municipal como estatal.