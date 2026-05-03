Carlos Javier N se hiere en la clavícula en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tarde del viernes se registró un incidente en el barrio Los Pocitos, sobre la calle Felipe Menchaca con Francisco I. Madero, donde un hombre se infirió una herida en la clavícula.

El hecho generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades municipales, quienes rápidamente se desplazaron al lugar del incidente.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Carlos Javier N, de 54 años de edad, quien presuntamente padece esquizofrenia y se autohirió utilizando unas tijeras.

Los socorristas brindaron atención primaria en el sitio antes de trasladarlo al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina de la Villa de Palaú".

Elementos de Seguridad Pública Municipal también se presentaron en la zona para tomar conocimiento de lo ocurrido y resguardar el área, mientras se realizaban las labores de auxilio.

El ciudadano finalmente recibió atención médica especializada por parte de galenos del nosocomio, con el objetivo de garantizar su estabilidad y atender la lesión sufrida.

El caso ha generado preocupación entre vecinos del sector, quienes destacaron la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia y la importancia de brindar atención integral a personas que enfrentan problemas de salud mental.