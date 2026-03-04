Incendio de tráileres en Los Chorros provoca cierre de circulación en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- La tarde de este miércoles 4 de marzo se registró un aparatoso accidente sobre la Carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 232, en el punto conocido como "Los Chorros", antes del túnel con dirección a Matehuala, en el municipio de Arteaga.

El reporte se recibió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando se alertó sobre un choque por alcance entre tres tráileres de carga pesada. Tras el impacto, las unidades terminaron con pérdida total, tanto en los tractocamiones como en sus cajas, y al menos dos de ellos se incendiaron, lo que obligó al cierre momentáneo de la circulación en sentido de norte a sur.

Uno de los operadores resultó lesionado y fue trasladado por personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) a un hospital; hasta el momento se desconocen sus generales y la gravedad de las lesiones. Se informó además que los otros dos operadores presuntamente huyeron del lugar tras el percance.

Acciones de la autoridad

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga trabajaron varias horas en la zona realizando maniobras para sofocar cualquier riesgo y retirar las unidades siniestradas, por lo que la circulación permaneció cerrada por varias horas.