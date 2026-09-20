Sin agua más de 54 mil usuarios

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Mediante comunicado, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC) informó sobre la suspensión del servicio de agua potable en la línea general debido a fallas en el suministro de energía eléctrica, ante lo cual apoyaron con pipas de agua en los municipios.

La dependencia precisó que la interrupción obedece a problemas que afectan directamente la operación de los pozos ubicados en Aura, lo que impide el bombeo hacia la red principal, suspendiendo el suministro hídrico a por lo menos 25 mil familias.

La afectación alcanzó a los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Progreso, donde se vio interrumpido el suministro.

De igual forma, se vieron afectadas las comunidades de Barroterán, Nuevo Barroterán, Palaú, Esperanzas, La Cuchilla, Minas La Luz, Ejido Aura y Aura.

SIMARC indicó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya atiende el reporte y realiza las acciones necesarias para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible.

Finalmente, el organismo pidió la comprensión de la población y exhortó a hacer un uso responsable y racional del agua mientras se normaliza esta situación en la Carbonífera.