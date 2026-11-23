REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La empresa Dual es la que más contrataciones ha realizado en la Región Carbonífera, informó la subsecretaria del Trabajo, licenciada Carolina Morales Iribarren, al destacar los resultados positivos que se han obtenido en lo que va del año.

Explicó que, gracias a la relación tan cercana que mantiene el gobernador Manolo Jiménez Salinas con diferentes empresas de Coahuila, del país y del extranjero, se ha logrado que vengan a anclarse a la entidad y, por consiguiente, se genere empleo en la Carbonífera, que es la región que a la suscrita le compete atender.

Informó que se han realizado múltiples jornadas de empleo en la Carbonífera, donde también Farmacias del Ahorro contrata personal y una empresa de Guanajuato que recluta conductores de tráiler, con más de 20 vacantes disponibles.

Destacó que esta empresa ofrece los mejores beneficios y además da facilidades a quienes no cuentan con la licencia especial vigente para conducir unidades de carga pesada, por lo que invitó a las personas interesadas a solicitar información al respecto.

Finalmente, indicó que el incremento de empleo es considerable, aunque no se tiene el porcentaje exacto, esperando que el próximo año 2027 esté aún mejor, con más oportunidades de trabajo para las personas según su perfil, apoyando a las familias para que tengan una mejor calidad de vida, que es el compromiso del gobernador Manolo Jiménez.