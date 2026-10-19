IMSS realiza carrera para concientizar sobre cáncer de mama en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el propósito de promover la prevención y la concientización sobre el cáncer de mama y cervicouterino, este lunes 19 de octubre se llevó a cabo la carrera de 3 kilómetros organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 24 "Dr. Jesús Félix Oyervides Pinales".

La actividad deportiva se realizó en el marco de las campañas de Octubre Rosa y Turquesa, enfocadas en crear conciencia sobre la importancia de la detección oportuna y el cuidado de la salud de las mujeres.

La convocatoria estuvo dirigida exclusivamente al personal del IMSS, con dos categorías: varonil y femenil, y premiación para los primeros tres lugares de ambas ramas. Además de correr, los participantes tuvieron la opción de caminar los tres kilómetros; sin embargo, la premiación estuvo destinada únicamente a quienes completaran el recorrido corriendo.

El evento buscó reforzar el mensaje de prevención y recordar la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas, realizarse mastografías a partir de los 40 años y practicarse el Papanicolaou y las pruebas para detectar el virus del papiloma humano (VPH), conforme a las indicaciones médicas.

Con actividades como esta, el IMSS promueve la actividad física y los hábitos saludables, al tiempo que fomenta la sensibilización sobre dos tipos de cáncer cuya detección temprana es fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento.