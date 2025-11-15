Todo listo para el Urban Trail 2025 en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la 6.ª edición de la Carrera Pedestre Urban Trail Múzquiz 2025, evento organizado por el profesor Urbano Flores Rodríguez en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Los 500 atletas participantes en diferentes categorías se concentrarán en la plaza Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico de Múzquiz, donde se dará el banderazo de salida a las 06:30 horas.

¿Qué recorrido tendrán los atletas?

Los corredores recorrerán paisajes únicos, calles llenas de historia y senderos naturales que muestran la esencia del territorio mexicano, expresó el profesor, quien año con año se ha dedicado a impulsar este evento deportivo.

Asimismo, mencionó que será una jornada llena de emoción, convivencia y orgullo local, en la que el deporte, el turismo y la pasión por Múzquiz se unen para proyectar lo mejor de la comunidad muzquense.

¿Quiénes apoyan el evento?

En este evento se contará con la distinguida presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien en todo momento ha brindado apoyo total para la realización de este magno encuentro que reúne a cientos de personas y fomenta la convivencia familiar en un ambiente completamente seguro.