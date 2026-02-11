Casa Hogar Refugio y Esperanza logra 16 adopciones en Múzquiz

NUEVA ROSITA, COAH.- Un total de 16 adopciones se han concretado a través de la Casa Hogar Refugio y Esperanza, informó Claudia Hernández Salas, directora de la institución ubicada en esta ciudad.

La labor de este centro ha permitido que varios menores encuentren un hogar definitivo y mejores oportunidades de vida.

La directora explicó que actualmente los niños y niñas que forman parte de la Casa Hogar son originarios del municipio de Múzquiz. En el albergue se les brinda atención integral, desde alimentación y educación hasta acompañamiento emocional, con el objetivo de que puedan desarrollarse plenamente y superar las adversidades que enfrentaron en su entorno familiar.

Con más de 2 décadas de experiencia al frente de la institución, Hernández Salas destacó que apoyar a los menores de edad representa una gran satisfacción personal y profesional.

Subrayó que cada adopción significa un paso hacia una vida más digna y estable para los pequeños, quienes encuentran en las familias adoptivas la oportunidad de crecer en un ambiente de cariño y seguridad.

La mañana del miércoles, la directora participó en la toma de protesta del Consejo Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En este espacio, reiteró el compromiso de la Casa Hogar con la protección de los derechos de la infancia y la colaboración con las autoridades para fortalecer las políticas públicas en favor de los menores.

Finalmente, Hernández Salas resaltó que el trabajo de la Casa Hogar Refugio y Esperanza se sostiene gracias al esfuerzo conjunto de colaboradores y benefactores.

Invitó a la comunidad a seguir apoyando estas iniciativas, que no solo transforman la vida de los niños y niñas, sino que también fortalecen el tejido social de la región.