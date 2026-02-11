Más de 30 mil personas esperan el Festival Grupero en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas Coah.- El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas presentó oficialmente el Festival Grupero 'Buscando Talentos', un magno evento musical gratuito que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo en los terrenos de la feria de Nueva Rosita, donde se espera la asistencia de más de 30 mil personas y casi 30 horas de música en vivo.

La rueda de prensa fue encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, acompañado por Karina Ríos, presidenta del DIF Municipal; Ricardo Guerrero, propietario de Futurista Records; Benjamín Zamora, empresario artístico; así como por funcionarios municipales: Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; Edna de las Fuentes, coordinadora de Turismo; Fidencia Ojeda, directora de Cultura; y Adrián Sandoval, director de Fomento Económico.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que este festival representa un evento histórico para Nueva Rosita y la Región Carbonífera, por su impacto cultural, turístico y económico. "Este es un evento histórico para nuestro municipio. Agradezco de manera especial al empresario Ricardo Guerrero por confiar en Nueva Rosita y traer este gran proyecto que impulsa el talento, genera convivencia familiar y fortalece la economía local", expresó Óscar Ríos Ramírez.

El programa contempla la participación de 50 grupos en competencia, además de la presentación de artistas reconocidos a nivel regional y nacional.

Cronograma del Festival Grupero

Viernes 6 de marzo

El evento iniciará con el corte de listón a las 4:45 de la tarde, seguido de un recorrido por parte de las autoridades. Ese día competirán 25 grupos, y por la noche se presentarán La Tropa Estrella, Flash, Reyes Locos y Massoro.

Sábado 7 de marzo

Continuará la competencia con otros 25 grupos, y el programa nocturno incluirá a Gerardo Sandoval y su Cuarta Dimensión, Fuego Indio, La Rebelión de Teo Sánchez y Grupo Épokas.

Domingo 8 de marzo

Se realizará la gran final, con la participación de los 10 grupos finalistas, además de las presentaciones estelares de Chicos de Barrio, Los Capi, Poder Urbano, La Mera Vena, Los Kings del Wepa y Los Sabrosos de la Cumbia.

Las autoridades municipales destacaron que el festival busca impulsar el talento musical, fortalecer la identidad cultural, promover el turismo y generar una importante derrama económica, consolidando a Nueva Rosita como sede de eventos masivos de alto nivel.