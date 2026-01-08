Mujer de 103 años, sufre caída en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una mujer de la tercera edad, identificada como María Luisa N, sufrió una caída de su propia altura en el interior de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Juárez y Morelos, en esta Villa.

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia de la localidad, quienes se desplazaron de inmediato al domicilio en mención.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer de 103 años de edad se encontraba en el baño del hogar y, por causas aún no precisadas, perdió el equilibrio, cayendo al suelo.

La caída le provocó golpes considerables en la cadera y en una de sus extremidades inferiores, lo que generó preocupación entre sus familiares.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de auxilio acudieron al lugar para brindar atención inmediata. Los paramédicos estabilizaron a la paciente en el sitio y posteriormente procedieron a su traslado al hospital más cercano para una valoración médica más detallada.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer se encontraba consciente al momento de ser atendida, aunque presentaba dolor intenso en las zonas afectadas.

Se espera que los estudios clínicos determinen la gravedad de las lesiones y el tratamiento a seguir.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones con adultos mayores dentro del hogar, especialmente en superficies resbalosas o con obstáculos que puedan representar un riesgo de caída.