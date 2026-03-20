Detienen a sospechoso de robo en Sabinas: operativo de seguridad

SABINAS, COAH.- Durante la noche del jueves en esta ciudad, se dio cumplimiento al cateo número 34 en la Colonia San Antonio, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Lic. Diego Garduño Guzmán.

El operativo se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión previamente girada por un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral.

De acuerdo con la autoridad, el objetivo principal fue la detención de un individuo señalado por el delito de robo, dado a denuncias en su contra ante el Ministerio Público.

La acción se desarrolló bajo estricto apego a los protocolos legales y con la participación de elementos de seguridad que aseguraron la zona para garantizar la integridad de los vecinos.

El delegado destacó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia estatal de seguridad pública impulsada por el gobernador Manolo Jiménez y el fiscal general del estado, Federico Fernández.

Asimismo, se subrayó que la coordinación entre las corporaciones policiales y la Fiscalía General del Estado ha permitido dar seguimiento puntual a las órdenes judiciales, lo que contribuye a la disminución de delitos y al fortalecimiento del blindaje en la entidad.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener un Coahuila seguro y blindado, bajo el lema "A Coahuila lo Cuidamos Todos", reafirmando que la seguridad es una prioridad para el gobierno estatal y las instituciones de justicia.