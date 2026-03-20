Bailotón en Saltillo fortalece comunidad con ritmos musicales

SALTILLO, COAHUILA.- Con el impulso del alcalde Javier Díaz González, y como parte de las activaciones permanentes, se llevó a cabo un Bailotón en el centro comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles.

En la actividad participaron integrantes del grupo de las clases de ritmos musicalizados, que forman parte de las más de 2 mil personas saltillenses que participan en toda la ciudad.

Durante la tarde disfrutaron bailando diferentes géneros musicales, además de convivir y con ello fortalecer el tejido social, uno de los objetivos principales que impulsa el alcalde Javier Díaz.

Actividades comunitarias en Saltillo

Cabe recordar que este espacio fue incluido dentro del programa Activa tu Parque, con la rehabilitación de la cancha que se encuentra a un costado del centro comunitario.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte informó que actualmente se brindan clases de ritmos musicalizados en todos los centros comunitarios, unidades deportivas y algunas plazas públicas de la ciudad.

Quienes deseen participar, únicamente es necesario acercarse al punto más cercano a su domicilio y pagar una cuota de recuperación mínima.

Clases accesibles para todos

Las clases de ritmos musicalizados se imparten tanto en las mañanas como por las tardes, en todos los sectores de la ciudad, y pueden participar las y los saltillenses de todas las edades.