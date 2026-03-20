Rehabilitación vial en Las Brisas Residencial por Javier Díaz

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González continúa fortaleciendo la infraestructura vial en la ciudad, a través de acciones de rehabilitación, con trabajos sobre la calle María del Socorro F. de C., en el tramo comprendido entre las vialidades Segunda y Octava, en el fraccionamiento Las Brisas Residencial.

A través de cuadrillas del programa "Aquí Andamos", se llevaron a cabo labores de rehabilitación de la carpeta asfáltica que presentaba desgaste y deterioro, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a las y los vecinos de este sector habitacional.

Los trabajos consistieron en el retiro del material dañado, la preparación de la superficie y la aplicación de nueva carpeta asfáltica, a fin de garantizar una mayor durabilidad de esta vialidad al norte de la ciudad.

"Con estas acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, atendemos una demanda prioritaria de las y los habitantes de esta zona, mejoramos la conectividad y facilitamos y agilizamos los traslados para automovilistas y peatones", expresó Javier Díaz.

Acciones de la autoridad

Asimismo, el Gobierno de Saltillo intervino diversos puntos del bulevar Antonio Cárdenas, en sentido de norte a sur, a través de maquinaria especializada a base de calor, con la que se retiran tramos de pavimento dañado y se aplica asfalto caliente para mejorar la movilidad urbana.

De manera paralela, trabajos similares se realizan sobre el bulevar Venustiano Carranza, en sentido de norte a sur y a la altura de la entrada norte a la ciudad capital de Coahuila.

Compromiso con la infraestructura

El alcalde Javier Díaz González externó su compromiso de trabajar en la rehabilitación de calles y avenidas en todos los sectores de Saltillo, e impulsar una ciudad con infraestructura moderna, segura y en mejores condiciones para el desarrollo diario de sus habitantes y visitantes.