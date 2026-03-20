PEMEX Sabinas: trabajadores protestan por suspensión de servicio médico desde 2022

SABINAS, COAH.- Julio César Torralba Valdez, delegado sindical de la Delegación 40 de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la ciudad de Sabinas, manifestó su postura respecto al trabajo que realizan bajo protesta en dicha empresa.

Señaló que, la inconformidad surge por la suspensión del servicio médico que desde el 1 de enero del año pasado dejó de brindarse a los trabajadores y jubilados.

¿Qué declaró Julio César Torralba sobre la situación?

Torralba Valdez explicó que, anteriormente Pemex contrataba hospitales subrogados para atender a los derechohabientes, pero debido al incumplimiento con la clínica asignada se suspendió la asistencia médica. Esta situación afecta principalmente a los jubilados, quienes dependen de la atención para enfermedades crónicas y degenerativas, además de que gran parte de sus ingresos se destina a medicamentos y tratamientos.

El delegado sindical indicó que, han enviado múltiples oficios y documentos a la empresa y al superintendente solicitando la reanudación del servicio, sin obtener hasta ahora una respuesta favorable. "Siempre hemos sido respetuosos y hemos tratado de mantener buena comunicación, pero lamentablemente son cosas que no se han podido resolver", expresó.

Impacto en la salud y economía de los trabajadores

Como parte de la protesta, los trabajadores colocaron lonas con mensajes directos para visibilizar la problemática y exigir atención a sus demandas que afectan a todos. El líder sindical subrayó que, la intención es que las autoridades de Pemex volteen a verlos, ya que la falta de servicio médico está generando un impacto considerable en la salud y economía de los afectados.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el sindicato, actualmente se encuentran afectados 45 trabajadores activos, 38 jubilados y un total de 287 derechohabientes. La exigencia principal es que se restablezca el servicio médico subrogado, pues consideran que es un derecho fundamental que no puede seguir siendo ignorado.