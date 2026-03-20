Activa tu Parque: Estrategia de reconstrucción social en Saltillo impulsada por Javier Díaz

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que este año se llegará hasta 60 millones de pesos de inversión con "Activa tu Parque", estrategia que ha impulsado la recuperación de espacios públicos y con ello la reconstrucción del tejido social y familiar.

Destacó que en 2025 se logró una inversión conjunta de 35.8 millones de pesos con el respaldo de la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, y que este año se seguirán sumando más empresas al programa.

Javier Díaz indicó que gracias a esta sinergia se rehabilitaron 10 plazas el año pasado y que en 2026 serán 15 los espacios intervenidos con esta estrategia.

"Este año ya arrancamos en las plazas de las colonias Azteca, Maravillas, La Madrid, Virreyes y en el ejido San Juan de la Vaquería, y vamos a arrancar en Urdiñola y Misión Cerritos; esas son las primeras 7 que se van a intervenir en 2026 y 8 plazas más en lo que resta del año para llegar a las 15 plazas totalmente rehabilitadas", dijo.

El alcalde dio a conocer que este año, el basquetbolista profesional de los Spurs de San Antonio, Harrison Barnes, se sumará nuevamente con el programa "Activa tu Parque" en 2 plazas al sur de Saltillo, esto después de ver el impacto que tuvo su aportación el año pasado en la plaza Mirasierra Spurs.

Señaló además que recientemente se llevó a cabo el Consejo Ciudadano de Activa tu Parque, en el que se incorporaron empresas como HEB, Ruba, De Acero, Al Super y algunos empresarios.

"Estuvieron sorprendidos de lo que se llevó a cabo, de cómo estaban los espacios, cómo se transformaron y, sobre todo, que cobraron vida, que tienen en el deporte y la cultura, además del fortalecimiento del tejido social y familiar", puntualizó Javier Díaz.