Operativo de la Fiscalía General del Estado en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Con el respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el Barrio Cocedores durante las primeras horas del martes. El operativo se desplegó como parte de las acciones de respuesta a gestiones y denuncias ciudadanas que han sido recibidas en la región carbonífera.

La movilización de las fuerzas de seguridad llamó la atención de los vecinos, quienes observaron la llegada de las unidades oficiales y el ingreso de los elementos a la vivienda señalada. La presencia de corporaciones federales y estatales generó expectación en la comunidad, que se mantuvo atenta al desarrollo del operativo.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre los resultados de la intervención, por lo que se desconoce si hubo aseguramiento de armas, drogas o la detención de personas vinculadas a actividades ilícitas. El hermetismo de la autoridad mantiene en suspenso a los habitantes de la zona.

Este cateo se suma a una serie de operativos realizados en la región carbonífera, siendo el número 19 en lo que va del año. Las acciones reflejan la estrategia de la dependencia estatal para atender las denuncias ciudadanas y reforzar la seguridad en municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.

La coordinación entre la Fiscalía, el Ejército y la Guardia Nacional busca fortalecer la presencia institucional en áreas donde se han reportado actividades delictivas. Autoridades han señalado que la colaboración interinstitucional es clave para garantizar resultados efectivos en la lucha contra la inseguridad.

Vecinos del Barrio Cocedores manifestaron que esperan que este tipo de operativos contribuyan a recuperar la tranquilidad en la comunidad. Aunque reconocen la importancia de la intervención, también solicitaron mayor transparencia en los resultados para generar confianza en la población respecto a las acciones emprendidas por las autoridades.