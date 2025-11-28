Cifras de embarazos adolescentes en Coahuila preocupan a autoridades

SALTILLO, COAH.- Aunque en los últimos años Coahuila ha registrado una disminución en los embarazos entre adolescentes, las cifras continúan siendo preocupantes, reconoció la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González.

De acuerdo con la funcionaria, en 2024 se contabilizaron 195 casos, mientras que en lo que va de 2025 la cifra asciende a 137.

¿Cuál es la tendencia en los embarazos adolescentes?

Valdés González explicó que, aunque existe una tendencia sostenida a la baja, al pasar de un 22% a un 15% de nacimientos provenientes de madres menores de edad en los últimos 12 años, el fenómeno sigue representando un reto importante para el estado: "Aún el número es muy grande", enfatizó.

Para combatir esta problemática, la Secretaría de las Mujeres ha ampliado su estrategia preventiva en planteles educativos.

La titular de la dependencia informó que actualmente se imparten charlas de educación sexual no solo en secundarias, sino también en primarias, con el propósito de que niñas y niños reciban información oportuna sobre los riesgos y consecuencias de iniciar una vida sexual a temprana edad.

"Buscamos que conozcan lo que implica una relación sexual y lo que conlleva un embarazo en la adolescencia", señaló. Agregó que parte fundamental de la prevención recae en la comunicación familiar y en brindar a los menores las herramientas necesarias para evitar situaciones que comprometan su bienestar.

¿Qué acciones se están tomando para prevenir embarazos adolescentes?

Valdés González hizo un llamado a madres y padres de familia para mantenerse presentes y fortalecer el diálogo con sus hijas e hijos: "Entre los 10 y 12 años siguen siendo niñas. Necesitamos acompañarlos, explicarles, darles métodos de prevención y mantenernos cercanos", afirmó.

La funcionaria reiteró que, pese a los avances, el embarazo adolescente continúa siendo un desafío que exige acciones constantes y coordinadas entre autoridades, escuelas y familias.