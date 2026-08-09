Daños materiales en Múzquiz tras choque.

MÚZQUIZ, COAH.- Un percance vial que arrojó únicamente daños materiales se registró en el cruce de las calles Mina y Francisco I. Madero del barrio La Gloria.

El reporte fue recibido mediante una llamada anónima a la guardia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo que elementos de la unidad 20103 acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Los uniformados entrevistaron a Cecilia Vanesa N, de 43 años, quien señaló que circulaba sobre la calle Francisco I. Madero y, al llegar al cruce con Mina, no respetó el señalamiento de alto gráfico.

De acuerdo con su versión, al momento de avanzar en su MG ZR Río, color rojo, modelo 2022, con placas EZL-397-B, fue impactada por un vehículo color blanco que circulaba en vía libre sobre la calle Mina.

El auto averiado fue un Chevrolet Aveo, modelo 2015, color blanco, con placas FKM-565-B. Su tripulante, Jorge Alberto N, de 38 años, llegaría a un convenio de reparación de daños.