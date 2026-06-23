Egresados de Cecytec Gral. Álvaro Obregón reciben sus títulos

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un total de 188 estudiantes del plantel Cecytec 'Gral. Álvaro Obregón', establecido en esta Villa, recibieron sus títulos y cédulas profesionales de manos de autoridades educativas encabezadas por el maestro Fernando Ávalos Cárdenas, director de la institución educativa.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el audiovisual de la Casa de la Cultura 'Carmelita Elizondo de Ancira', ubicada en esta población, expresó el docente.

En el evento se congregaron los egresados correspondientes a la generación 2022-2025, quienes concluyeron sus estudios en el nivel medio superior técnico.

Los alumnos formaron parte de las carreras de Mantenimiento Industrial y Logística, programas educativos impartidos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Autoridades educativas destacaron el esfuerzo académico de los jóvenes durante su formación, así como el cumplimiento de los requisitos para su titulación.

Con esta generación, el Cecytec 'Gral. Álvaro Obregón' refuerza su compromiso con la formación de técnicos profesionales en la Región Carbonífera.