Arranca Múzquiz obras de drenaje en Palaú y La Cuchilla

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, puso en marcha dos obras de drenaje en la Villa de Palaú y el Ejido La Cuchilla, con el objetivo de atender problemas de aguas residuales y mejorar las condiciones sanitarias de ambas comunidades.

Los trabajos se realizan con una inversión superior al millón de pesos, en coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio, y buscan beneficiar directamente a las familias de los sectores intervenidos.

En la calle Presidente Juárez, en el barrio La Cajita, en Palaú, se instalará tubería de 12 pulgadas para el desfogue de aguas negras. La obra contempla la colocación de 330 metros de tubería, así como la renovación de tomas y descargas.

De manera paralela, en el Ejido La Cuchilla se ejecuta una obra similar con una inversión de 823 mil pesos, que incluye la instalación de 150 metros de tubería de 18 pulgadas para un colector que ha presentado problemas recurrentes de brotes de aguas negras.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció el respaldo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, por el apoyo para la realización de estas obras de infraestructura sanitaria.

Habitantes de ambas comunidades reconocieron la intervención de las autoridades, al señalar que los problemas de drenaje tenían más de 10 años sin solución, y destacaron la atención brindada por el municipio y el Gobierno del Estado.

El subsecretario de gobierno, licenciado Francisco Tobías Hernández, acompañó a la edil en el arranque de una de las obras, al igual que el ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, Gerente General de SIMARC, beneficiarios además del licenciado Jesús Guerrero García, Coordinador del programa MEJORA.