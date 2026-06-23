Concluyen trabajos de interconexión de agua en Sabinas: SIMARC

SABINAS, COAH.- Este pasado jueves concluyeron los trabajos de interconexión de tubería de la Villa de Agujita hacia la colonia Vista Hermosa de esta ciudad, a cargo del Sistema Intermunicipal de Agua en la Región Carbonífera (SIMARC), con el objetivo de mejorar el servicio de abastecimiento de hídrico para la población.

El gerente general del organismo, ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, informó que se introdujeron 1,450 metros de tubería de 10 pulgadas, la cual llega hasta el parque industrial de maquiladoras.

Con estas obras se busca garantizar el servicio diario de agua potable al fraccionamiento Vista Hermosa, así como beneficiar a la colonia Santo Domingo y otros sectores, con un impacto aproximado de 1,200 usuarios.

Posteriormente, el pasado lunes inició la interconexión de 3.2 kilómetros de tubería de 8 y 10 pulgadas, desde el tanque Don Chevo hasta la colonia Santo Domingo, cruzando fraccionamientos como Los Manzanos y La Retama.

Esta etapa de la obra beneficiará entre 12 mil y 14 mil habitantes y se prevé su conclusión durante la última semana del mes de julio, de acuerdo con la programación establecida por el organismo.

Cabe señalar, la segunda etapa contempla la ampliación de La Retama hasta Sabinas 50, cruzando la vía del ferrocarril, proyecto que se encuentra incluido en el plan de infraestructura y cuyo inicio está previsto para el mes de agosto.