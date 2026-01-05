Óscar Ríos Ramírez invita a festejo del Día de Reyes en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, extendió una cordial invitación a la ciudadanía para celebrar en familia el Gran Festejo del Día de Reyes, que se llevará a cabo este martes 6 de enero, a partir de las 4:00 de la tarde, en la Explanada de la Presidencia Municipal, en Nueva Rosita.

El Presidente Municipal destacó que será una tarde especialmente dedicada a las niñas y los niños, así como a todas las familias del municipio, en la que se estará compartiendo un ambiente de alegría, convivencia y unión familiar. Durante el festejo se contará con cientos de regalos, dulces, refrescos, Rosca de Reyes y muchas sorpresas más.

Óscar Ríos Ramírez subrayó que las familias están al centro de las decisiones y acciones del Gobierno Municipal, motivo por el cual se impulsan este tipo de eventos que fortalecen los valores, la convivencia y el tejido social en San Juan de Sabinas.

Finalmente, el alcalde reiteró su invitación a todas las familias de Nueva Rosita y del municipio a acudir y disfrutar de esta celebración pensada especialmente para ellas.