Contactanos
Coahuila

Óscar Ríos Ramírez invita a festejo del Día de Reyes en San Juan de Sabinas

El alcalde Óscar Ríos Ramírez extiende una cordial invitación a la comunidad.

Por Staff / La Voz - 05 enero, 2026 - 07:40 p.m.
Óscar Ríos Ramírez invita a festejo del Día de Reyes en San Juan de Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, extendió una cordial invitación a la ciudadanía para celebrar en familia el Gran Festejo del Día de Reyes, que se llevará a cabo este martes 6 de enero, a partir de las 4:00 de la tarde, en la Explanada de la Presidencia Municipal, en Nueva Rosita.

       

      El Presidente Municipal destacó que será una tarde especialmente dedicada a las niñas y los niños, así como a todas las familias del municipio, en la que se estará compartiendo un ambiente de alegría, convivencia y unión familiar. Durante el festejo se contará con cientos de regalos, dulces, refrescos, Rosca de Reyes y muchas sorpresas más.

       

      Óscar Ríos Ramírez subrayó que las familias están al centro de las decisiones y acciones del Gobierno Municipal, motivo por el cual se impulsan este tipo de eventos que fortalecen los valores, la convivencia y el tejido social en San Juan de Sabinas.

      Finalmente, el alcalde reiteró su invitación a todas las familias de Nueva Rosita y del municipio a acudir y disfrutar de esta celebración pensada especialmente para ellas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados