Encuentran sin vida a adulto mayor en colonia ISSSTE

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este lunes se registró el fallecimiento de un adulto mayor en una plaza pública ubicada en el cruce de las calles Sierra Mojada y Michoacán, en la colonia ISSSTE, al poniente de Saltillo.

El adulto mayor sufrió un colapso mientras transitaba por la plaza.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de 71 años de edad, se encontraba caminando por el lugar cuando sufrió una afección súbita que le provocó el colapso.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras el llamado de auxilio, pero al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Paramédicos confirmaron que Juan N ya no presentaba signos vitales.

La persona fue identificada de manera preliminar como Juan N. Elementos de la Policía de Saltillo, del Grupo de Reacción Sureste, así como personal de la Fiscalía General del Estado, arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer con precisión las causas del deceso.