Fidencia Juárez celebra 30 años de Alas y Raíces en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah. - En el marco del 30 aniversario del programa Alas y Raíces, se presentó en esta ciudad el evento "Los cuentos y sus canciones".

La actividad, a cargo de la profesora Fidencia Juárez Ojeda, se llevó a cabo este miércoles 1 de octubre en la Casa de Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana", en el municipio de San Juan de Sabinas.

El evento forma parte de la gira estatal por los 30 años de Alas y Raíces Coahuila, programa de la Secretaría de Cultura que busca acercar la lectura, la música y el arte a niñas, niños y familias.

La presentación combinó narración oral, lectura en voz alta y canciones interactivas, con una propuesta colorida y divertida pensada para el público infantil.

El acceso fue libre y con anticipación se hizo la invitación a familias de Nueva Rosita y la Región Carbonífera para asistir a esta celebración que promueve la imaginación y el gusto por los libros.

El evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Coahuila, a Pasos de Gigante, la Secretaría de Cultura, Alas y Raíces y la Presidencia Municipal.