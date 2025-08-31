Evento cultural en Múzquiz honra a Santa Rosa de Lima

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En una noche llena de luz y tradición, el Centro Histórico de Múzquiz se vistió de gala el pasado sábado 30 de agosto para celebrar las fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima.

El cielo se iluminó con un deslumbrante espectáculo de fuegos pirotécnicos que realzaron la belleza de la parroquia homónima, convirtiendo la velada en un evento inolvidable para miles de asistentes.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la celebración, acompañada por el padre Hermeregildo Villalpando Gómez, quien coordinó las actividades con el respaldo de la Administración Municipal 2025-2027.

Tanto la primera autoridad como el sacerdote, destacaron la importancia de preservar las tradiciones religiosas y culturales que dan identidad al Pueblo Mágico de Múzquiz.

La plaza Hidalgo se convirtió en el epicentro de la festividad, donde familias enteras y feligreses católicos disfrutaron de música en vivo, números artísticos con folclor mexicano, la presentación estelar del grupo La Rebelión de Sabinas, juegos mecánicos, venta de antojitos típicos y una colorida muestra de artesanías locales. El ambiente fue de alegría, convivencia y orgullo comunitario.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección del video mapping frente a la parroquia, que narró en imágenes los 60 años de historia del templo y los 100 años de Múzquiz como municipio elevado a ciudad.

Esta intervención artística conectó el pasado con el presente, reforzando el sentido de pertenencia entre los asistentes quienes vivieron y disfrutaron de un evento diferente lleno de tradición.

Los cuerpos de seguridad y emergencia estuvieron atentos durante toda la jornada, garantizando la tranquilidad de los asistentes. Al cierre del evento, la alcaldesa agradeció a los muzquenses y turistas por su participación, destacando que estas celebraciones no solo fortalecen el tejido social, sino que también impulsan la economía local y el turismo en la región.