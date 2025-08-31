Gobierno de Coahuila comprometido con la educación

SABINAS, COAHUILA.- Trabajadores del Gobierno del Estado de Coahuila participaron de manera voluntaria en una gran jornada de mantenimiento en escuelas y jardines de niños de la Región Carbonífera.

En los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso y Melchor Múzquiz, se intervinieron cinco planteles de cada localidad, donde con brochas en mano se pintaron salones, fachadas y se realizaron mejoras estéticas para que los estudiantes encuentren espacios limpios y renovados en este regreso a clases del lunes 1 de septiembre.

Siguiendo la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de hacer equipo con la gente y ser solidarios con las familias, los trabajadores estatales se sumaron de manera organizada para embellecer los planteles educativos y fortalecer así el entorno escolar de niñas, niños y jóvenes.

El Gobierno de Coahuila refrenda su compromiso con la educación y la calidad de vida de las familias, trabajando hombro con hombro con la comunidad para que cada regreso a clases sea motivo de orgullo y entusiasmo.

· Trabajadores del Gobierno del Estado participaron en jornada voluntaria.

· Pintaron y mejoraron escuelas en Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez y Progreso.

· Se intervinieron 5 planteles por municipio.

· Las acciones fueron previas al regreso a clases del 1 de septiembre.

· Siguen instrucciones del gobernador Manolo Jiménez de trabajar en equipo con la comunidad.

· Objetivo: ofrecer espacios dignos y limpios a estudiantes.