Humberto Villarreal celebra incremento en ventas de restaurantes en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El empresario restaurantero Humberto Villarreal Yeverino reconoció que los festejos por el Día de las Madres dejaron un importante beneficio económico para el sector gastronómico de la Región Carbonífera, luego de registrarse un notable incremento en las ventas durante el pasado fin de semana. Indicó que desde días antes los establecimientos comenzaron a prepararse para recibir a un mayor número de familias, debido a que esta fecha representa una de las celebraciones más importantes para los negocios dedicados a la venta de alimentos. Señaló que la afluencia de comensales superó la registrada en semanas anteriores.

Los restaurantes de Nueva Rosita se prepararon para recibir a un mayor número de familias durante el fin de semana.

Villarreal Yeverino explicó que muchos restaurantes realizaron adecuaciones en su operación y reforzaron su personal con el objetivo de brindar una mejor atención a los clientes que acudieron a celebrar a las madres de familia. Destacó que en varios establecimientos se observó una ocupación constante durante gran parte del día. El empresario comentó que, aunque en los últimos meses la actividad económica no ha sido la esperada para el sector restaurantero, fechas tradicionales como el Día de las Madres representan un respiro importante para los comerciantes de la región, quienes continúan enfrentando dificultades derivadas de la situación económica.

Humberto Villarreal Yeverino señala que el Día de las Madres representa un respiro para el sector gastronómico.

Finalmente, señaló que celebraciones como el Día del Padre, el Día del Niño, las graduaciones y los cumpleaños permiten mantener el movimiento en los restaurantes y ayudan a que muchos negocios puedan subsistir, confiando en que las próximas temporadas continúen generando una recuperación paulatina para el gremio.