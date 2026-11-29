VILLA DE ESPERANZAS, Coah.- Personal docente, administrativo, alumnado y padres de familia formaron parte del aniversario número 75 de la escuela primaria Apolonio M. Avilés de esta villa.

La directora Cristina Mendoza Salazar presidió el evento junto con la plantilla laboral docente, durante el cual realizaron un desfile de generaciones por las principales arterias de la comunidad, tomando la calle Cuauhtémoc y regresando a la institución educativa, donde se realizaron diversos números artísticos y la convivencia entre personas que cursaron sus estudios en dicha primaria.

Participaron 10 generaciones de exalumnos, con alrededor de 100 participantes registrados, quienes se distinguieron por colores en su vestimenta, dando realce a la logística de la celebración.

La directora aprovechó para agradecer el apoyo brindado y hacer posible la realización de este evento que, como ya es costumbre, cada año llevan a cabo.