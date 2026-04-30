Colocan Primera Piedra Carbonífera Trade & Logistics Park en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, acompañado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y miembros de la Tribu Kikapoo, encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Parque Industrial Carbonífera Trade & Logistics Park, en esta Villa, municipio de Múzquiz.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó la sinergia entre el Gobierno Municipal, la Tribu Kikapoo y el Gobierno del Estado para concretar este proyecto que representa una inversión de 20 millones de dólares, equivalente a casi 400 millones de pesos.

"Se construirán inicialmente dos naves industriales de talla internacional, que comenzaremos a promocionar desde hoy para atraer prospectos importantes y generar nuevos empleos para Múzquiz y la Región Carbonífera", señaló.

Jiménez Salinas subrayó que este día marca un hito para el municipio, al cristalizarse un proyecto largamente esperado que contribuirá a atender una de las principales demandas de la población: la generación de empleos.

"El trabajo es la herramienta más poderosa que podemos dar a la gente para salir adelante", afirmó el Gobernador a quienes asistieron al anuncio de esta mega obra.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció el respaldo del ejecutivo del Estado en cada uno de los proyectos que llegan a Múzquiz, así como la confianza de la Tribu Kikapoo para invertir en el municipio.

En el evento también participó el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, quien ofreció detalles técnicos sobre el proyecto y sus alcances en materia de desarrollo regional además de funcionarios estatales, regionales y municipales aunado a la comunidad en general.