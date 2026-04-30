Fallece trabajador del IMSS tras volcadura en carretera 57

Sabinas, Coahuila.– Una volcadura registrada la tarde de este jueves sobre la carretera federal 57 dejó como saldo la muerte de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otro más, gravemente lesionado, en un hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en la Región Carbonífera.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 73, donde la unidad en la que viajaban las víctimas salió del camino por causas aún no determinadas y comenzó a dar múltiples volteretas, hasta quedar completamente destruida a un costado de la vía.

La magnitud del impacto evidenció la fuerza del percance, reduciendo el vehículo prácticamente a chatarra.

Paramédicos de Bomberos de Barroterán acudieron de inmediato al sitio y brindaron atención prehospitalaria a Emilio Arturo Garibay Escobedo, quien falleció posteriormente durante su traslado hacia el hospital del IMSS en Sabinas.

En el mismo accidente resultó lesionado Alfonzo Martínez Pimentel, de 78 años de edad, quien fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja y trasladado a la Clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita, donde permanece bajo atención médica especializada y su estado de salud se reporta como delicado.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Fiscalía General del Estado se presentaron en la Clínica 23 del IMSS en Sabinas para tomar conocimiento del deceso y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban de sur a norte cuando el conductor perdió el control del vehículo; no obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer con precisión las causas del accidente.