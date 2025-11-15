Feria del Maíz 2025 reúne talento, tradición y creatividad en la UTRC

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con gran entusiasmo y participación, la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera celebró la tradicional Feria del Maíz 2025, evento que se ha consolidado como uno de los más esperados en la región.

El rector Sergio Villarreal fungió como anfitrión de esta jornada festiva, que tuvo lugar en las instalaciones de la institución y reunió a estudiantes, docentes y comunidad en general.

¿Qué ocurrió?

La ceremonia de inauguración contó con la distinguida presencia del presidente municipal, Oscar Ríos Ramírez, así como de alcaldes de municipios vecinos, autoridades educativas y personalidades locales que se sumaron al festejo.

La feria, que se realiza año con año, ha ganado reconocimiento como uno de los eventos universitarios más concurridos en la Región Carbonífera, destacando por su enfoque cultural, académico y gastronómico.

Durante su intervención, el rector subrayó la importancia de este evento como una plataforma para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso. Señaló que la feria permite observar el talento, la innovación y la creatividad de los jóvenes, quienes trabajan de manera colaborativa en cada una de las actividades presentadas.

¿Cuál es el objetivo de la Feria del Maíz?

El objetivo principal de la Feria del Maíz es que los alumnos y alumnas apliquen los conocimientos adquiridos en las aulas, desarrollando habilidades como liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo y responsabilidad. Esta experiencia práctica fortalece su formación integral y fomenta un sentido de pertenencia con la universidad.

Uno de los momentos más esperados fue el concurso de degustación, en el que participaron 47 equipos. Cada grupo decoró su stand con esmero y presentó una amplia variedad de platillos, bebidas, postres y dulces elaborados a base de maíz, demostrando no solo sus habilidades culinarias, sino también su capacidad para innovar y trabajar en conjunto.