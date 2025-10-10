Múzquiz se prepara para recibir a maestros jubilados en evento cultural

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la ciudad de Melchor Múzquiz y la Villa de Palaú se preparan docentes para recibir a más de 600 maestros jubilados provenientes de todo el Estado de Coahuila, quienes participarán en el Encuentro Estatal de la Sección V.

Este evento, cargado de actividades culturales y recreativas, busca fortalecer los lazos entre docentes retirados y reconocer su legado en la educación.

La Profesora Alejandra Rosales, Secretaria General de la Delegación D4-10, informó que el recibimiento oficial se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en la Casa de la Cultura "Carmelita Elizondo de Ancira".

Posteriormente, los asistentes se trasladarán a Melchor Múzquiz para continuar con las celebraciones. Ese mismo día se realizará una callejoneada con temática de carnaval, partiendo de la calle Presidente Juárez esquina con Socorro, recorriendo Zaragoza e Hidalgo hasta llegar al Museo "Presidio Santa Rosa", donde se premiará a las cinco personas mejor vestidas.

El 23 de octubre se celebrará la inauguración oficial del encuentro en las antiguas instalaciones del Gimnasio Municipal. La ceremonia contará con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, reconocida por su constante apoyo a los docentes y sus actividades.

Durante el evento se llevarán a cabo convivencias, caminatas y una exposición de trabajos manuales elaborados por los propios maestros jubilados.

Además de las actividades programadas, se realizará un festival artístico que incluirá presentaciones culturales y musicales. Uno de los momentos más esperados será la coronación de la reina del evento, la Profesora Ilda Cardona, quien representará con orgullo a los maestros jubilados.

Este gesto simboliza el reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la educación, siendo el 24 de octubre cuando se celebre un gran baile para todos los asistentes en la Villa de Palaú.

Este encuentro no solo busca rendir homenaje a los docentes retirados, sino también fomentar la unión, el esparcimiento y la celebración de una vida dedicada a la enseñanza.