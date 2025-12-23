Accidente automovilístico deja dos lesionados en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un accidente automovilístico se registró la tarde de este martes en el kilómetro 2 de la carretera federal 57, con rumbo a Monclova, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, con saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance involucró a un automóvil Nissan Sentra color gris y una camioneta Chevrolet Silverado color rojo. De acuerdo con el reporte preliminar, ambas unidades circulaban en sentidos opuestos cuando ocurrió la colisión de frente.

En el Nissan Sentra viajaban Cruz García, de 53 años de edad, y Sagrario Plata, de 48 años, quienes resultaron lesionados tras el impacto y requirieron atención médica por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar.

La camioneta Silverado era conducida por Juan José López, de 34 años, originario de Monterrey, Nuevo León, quien señaló que transitaba de Monclova hacia Carbonera cuando el vehículo compacto presuntamente invadió su carril, provocando el choque y la posterior volcadura de su unidad. El conductor de la pick up no presentó lesiones.

Autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras necesarias para el retiro de los vehículos y el deslinde de responsabilidades.