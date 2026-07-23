Bomberos controlan incendio en basurero clandestino en Nuevo Rosita

NUEVO ROSITA, COAH.- Elementos del Departamento de Bomberos de San Juan de Sabinas lograron sofocar un incendio registrado en un basurero clandestino ubicado en un tajo abandonado, cerca de la colonia Maseca, luego de una intensa jornada de trabajo que se prolongó entre tres y cuatro horas.

El director de la corporación, Roberto Ramos García, informó que el siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas o incidentes mayores durante las labores de atención.

Detalló que para extinguir completamente el fuego y realizar el enfriamiento del área fue necesario utilizar entre 10 mil y 12 mil litros de agua, con el propósito de evitar que las llamas se reactivaran.

El funcionario explicó que las condiciones del lugar y la cantidad de desechos acumulados dificultaron las maniobras de combate al incendio, por lo que fue indispensable mantener las acciones hasta eliminar por completo los puntos de calor.

En las labores de atención también participaron integrantes de Misión Bomberos, quienes colaboraron de manera coordinada con el personal del Departamento de Bomberos de San Juan de Sabinas para controlar la emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar la creación de basureros clandestinos, ya que representan un riesgo constante de incendios y generan afectaciones al medio ambiente y, a la seguridad de las comunidades cercanas.