Liliana Salinas entrega Centro Libre de Atención en Juárez Coahuila

JUAREZ, COAH.- La presidenta honoraria del DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, encabezó la entrega del Centro Libre de Atención para las Mujeres en este Municipio, espacio destinado a brindar atención, orientación y capacitación a las mujeres.

En el evento participaron la alcaldesa Liliana Quiñones Nájera y la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés González, además de autoridades municipales y estatales.

Durante su mensaje, Liliana Salinas Valdés destacó que estos centros no solo representan un refugio para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, sino también un espacio donde pueden acceder a herramientas para fortalecer su desarrollo personal y económico mediante capacitación y acompañamiento.

Explicó que el Centro Libre ofrecerá información y asesoría para que las usuarias puedan continuar sus estudios, iniciar una carrera académica o aprender actividades productivas como repostería, pastelería y aplicación de uñas de acrílico, con la posibilidad de emprender desde sus hogares.

Por su parte, Mayra Valdés González afirmó que la apertura del Centro Libre refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la igualdad, el cuidado y el desarrollo integral de las mujeres coahuilenses, al acercar servicios de atención, orientación, capacitación y acompañamiento que fortalecen su autonomía y el ejercicio de sus derechos.

Durante la ceremonia, la ciudadana Fernanda García Ledezma compartió su experiencia y agradeció el apoyo recibido a través del Centro Libre. Posteriormente, las autoridades realizaron el corte del listón inaugural y entregaron oficialmente el inmueble a la comunidad de Juárez.