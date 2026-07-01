Protección Civil controla incendio en Sierra Santa Rosa

MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Múzquiz, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo, informó que el incendio forestal registrado en la Sierra Santa Rosa fue sofocado en su totalidad, luego de las labores coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

En las acciones de control y liquidación participaron 76 combatientes, con el apoyo de una aeronave Bell 206, lo que permitió contener y extinguir el siniestro.

Las autoridades agradecieron el esfuerzo conjunto del personal de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

De acuerdo con el reporte oficial, la superficie afectada se estima en 25 hectáreas. El informe detalla que el 70 % del área dañada corresponde a matorral, mientras que el 30 % restante es de pastizal.

La Dirección de Protección Civil reiteró el reconocimiento al personal que participó en las labores de combate y liquidación del incendio, las cuales concluyeron con la extinción total del fuego.