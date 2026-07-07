Centros de rehabilitación en Múzquiz solo aceptarán ingreso voluntario

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los centros de rehabilitación para pacientes con adicciones ya no aceptan el ingreso de personas en contra de su voluntad ni de menores de edad, así lo informó la procuradora municipal de la PRONNIF en Múzquiz, Lorena Long Guedea.

La funcionaria explicó que esta medida responde a situaciones registradas anteriormente en algunos anexos, donde los padres de familia dejaban a sus hijos bajo resguardo de los centros y se desentendían de su cuidado, trasladando la responsabilidad a las instituciones de rehabilitación.

Señaló que, debido a estas circunstancias, los menores de edad ya no pueden ser internados en este tipo de establecimientos, mientras que el ingreso de personas adultas debe realizarse de manera voluntaria.

Long Guedea indicó que la PRONNIF no cuenta con un registro del número total de anexos que operan en el municipio de Múzquiz, ya que, de manera frecuente, las personas son canalizadas a centros de atención ubicados en Nueva Rosita y Sabinas.

Añadió que existen antecedentes de adolescentes de entre 12 y 15 años con problemas de adicción a narcóticos, quienes han enfrentado situaciones complejas derivadas, principalmente, de la desintegración familiar.

La procuradora destacó la importancia del acompañamiento familiar y de la atención especializada para prevenir y atender las adicciones en niñas, niños y adolescentes, privilegiando siempre el respeto a sus derechos.