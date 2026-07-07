Detenidos en Saltillo por arrojar escombro

SALTILLO, COAH.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que 12 personas han sido detenidas y sancionadas por tirar basura y escombro en la vía pública, como resultado de denuncias ciudadanas y de los operativos implementados por el Municipio. El edil dio a conocer la cifra durante la presentación de la campaña "Tomala cochino", cuyo objetivo es generar conciencia entre la población para mantener limpia la ciudad y desalentar el depósito ilegal de residuos en espacios públicos.

Advirtió que quienes sean sorprendidos arrojando basura, escombro o desechos en callejones, arroyos o la vía pública podrán recibir multas de hasta 55 mil pesos. Además, exhortó a la ciudadanía a denunciar estas conductas a través del número telefónico 844 414 1114, con el propósito de fortalecer la vigilancia y sancionar a los infractores. Díaz señaló que la estrategia combina acciones de comunicación y concientización con la aplicación de sanciones administrativas para quienes incumplan la normativa municipal. "Lo mejor para nosotros es no multar ni detener a nadie, sino que entre todas y todos podamos mantener una ciudad más limpia", afirmó.

El alcalde explicó que las lluvias registradas recientemente evidenciaron las consecuencias de arrojar residuos en cauces naturales, al arrastrar basura, escombro, muebles, ropa y animales muertos por distintos arroyos de la ciudad. Indicó que esos desechos provocan taponamientos en pasos de arroyo y sistemas pluviales, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en diferentes sectores de Saltillo. Finalmente, reiteró el llamado a la población para colaborar en el cuidado de los espacios públicos y contribuir a mantener una ciudad más limpia y ordenada.