Ceremonia especial en Melchor Múzquiz por 80 Aniversario de las Naciones Unidas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cumpliendo con 8 décadas de compromiso con la paz, el desarrollo y los Derechos Humanos, la mañana de este viernes se llevó a cabo la celebración por el 80 Aniversario de la Organización de Las Naciones Unidas.

El evento se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se contó con la presencia del secretario del ayuntamiento de la administración municipal 2025-2027, José Manuel Flores Múzquiz, en representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Instituciones educativas, autoridades locales, comunidad estudiantil y pueblo en general, formaron parte de esta ceremonia cívica coordinada por las Damas de la Mesa Redonda Panamericana que representa la profesora Alejandra Rosales.

El discurso oficial quedó a cargo de la profesora Ernestina Hernández González, destacando que este es un día para reflexionar sobre la responsabilidad compartida de promover la paz, la seguridad y la cooperación.

Hace décadas dijo, líderes visionarios, se reunieron para crear una organización que simbolizara la esperanza de un mundo más justo y pacífico y, aunque se han logrado avances, todavía se enfrentan desafíos globales que requieren de la acción colectiva.

Las Naciones Unidas es una Organización fundada en el año 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, integrada por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos, por eso, hoy cuenta con 193 países miembros.

Durante el desarrollo del evento, alumnos del Colegio Guadalupe Victoria participaron con un canto dedicado a esta organización, rindiendo además honores al lábaro patrio.