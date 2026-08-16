Inauguran adiestramiento del Servicio Militar Nacional en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- Autoridades militares, municipales y policiacas atestiguaron la ceremonia de apertura del segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional (SMN), realizada en las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

El acto fue encabezado por el coronel de Caballería de Estado Mayor Hugo Horacio Verdejo Salcedo, comandante del 14 Regimiento de Caballería, quien fungió como anfitrión de la ceremonia.

En esta etapa participan 10 jóvenes del Servicio Militar Nacional, clase 2007, quienes iniciaron las actividades correspondientes a su proceso de adiestramiento.

Durante la ceremonia se realizaron los honores al lábaro patrio a cargo de la escolta y banda de guerra de la base militar anclada en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

En representación de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz. También estuvo presente el licenciado Mario Augusto López Mendoza, en representación del alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez.

Asimismo, acudieron la licenciada Elizabeth Gutiérrez Salinas y el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, además de otras distinguidas personalidades.