San Juan de Sabinas rinde homenaje a Benito Juárez en su 220 aniversario

NUEVA ROSITA, COAH.- En esta ciudad, al igual que en la Villa de San Juan de Sabinas, conmemoraron mediante ceremonias cívicas el 220 aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, figura emblemática de la historia nacional.

El Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez, presidió ambas ceremonias al igual que la presidenta del Sistema DIF Municipal, Licenciada Karina Ríos Ornelas, regidores y funcionarios de la administración municipal 2025-2027, participando en las guardias de honor.

Representantes de logias, estudiantes y ciudadanos se reunieron para rendir homenaje al "Benemérito de las Américas". Durante el acto, se recordó el legado de Juárez como un hombre que transformó el rumbo de México con principios firmes y un profundo amor por su pueblo.

Los oradores destacaron su papel en la defensa de la soberanía y en la construcción de un país más justo e igualitario.

La ceremonia incluyó la participación de instituciones educativas y agrupaciones civiles, quienes con respeto y solemnidad reafirmaron la importancia de mantener vivos los valores que Benito Juárez promovió: la honestidad, la convicción y el compromiso con la nación.

El evento también fue un espacio de reflexión para la comunidad, que reconoció en la figura de Juárez un ejemplo que inspira a seguir trabajando por el bienestar de San Juan de Sabinas y de todo México. Los asistentes coincidieron en que su pensamiento sigue vigente en los retos actuales de la sociedad.

Con este homenaje, San Juan de Sabinas reafirma su compromiso de mantener la memoria histórica y de transmitir a las nuevas generaciones el legado de un líder que con su vida y obra dejó huella imborrable en la construcción de la identidad nacional.